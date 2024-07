Marwa Mahmoud | La scuola è cambiata Serve lungimiranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Quando si definisce un parlamentare ‘onorevole’ è perché lo si onora di un incarico. Ecco, allo stesso modo io sono onorata di rappresentare le politiche educative a Reggio"., ormai ex consigliera comunale, ha ufficialmente iniziato il suo percorso da assessora nella giunta Massari in uno degli ambiti "più prestigiosi e, per questo, anche più delicati della città". La sua nomina può avere un forte valore simbolico sul piano interculturale. "Ogni giorno ricevo back di tanti cittadini che vivono, in modi molto differenti ma estremamente profondi, il mio impegno in politica e nell’attivismo. Da una parte sono certa che ci sono cittadini che vedono in me un punto di riferimento culturale e politico. Altri invece mi vivono ancora come una minaccia, altri ancora come la sintesi di chi tra un mondo e l’altro ci vive tutti i giorni".