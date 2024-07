Malore mentre fa il bagno 24enne soccorsa e portata in eliambulanza a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Senigallia (Ancona), 5 luglio 2024 – Ieri poco dopo le 16 sul lungomare Italia, all’altezza del civico 127 è stato richiesto l’intervento di un’che, arrivata sul posto ha vericellato il medico. A richiedere l’intervento sono stati alcuni bagnanti che hanno notato una donna, in evidente difficoltà,stava facendo il. Si tratta di unaturista che si trovava in spiaggia e che ha bevuto molta acqua, forse a causa di un. Una voltaa riva gli è stato effettuato il massaggio cardiaco e poi è stata trasferita inall’ospedale didi Ancona. Non versa in pericolo di vita. Fondamentale la tempestività dei soccorsi. .