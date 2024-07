Lippo va a canestro con il nuovo playground

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Calderara ha un. Sarà inaugurato giovedì alle 20,30, in via Crocetta, all’ingresso della frazione di. Al taglio del nastro il sindaco Giampiero Falzone ed a seguire un triangolare di ’baskin’, la pallainclusiva, organizzato dalla West River Asd di Calderara. Ilcomprende il campo da basket regolamentare con pavimentazione in resina, percorsi pedonali di accesso alla struttura, un edificio e un’area verde caratterizzata da 45 nuovi alberi oltre a panchine e parcheggi per biciclette e motoveicoli. "Inauguriamo - dice Falzone – una progettualità voluta fortemente dall’amministrazione, che va ad arricchire la qualità dell’offerta per la socializzazione, lo svago e l’attività sportiva di Calderara e in particolare di