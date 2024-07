Liguria Schlein chiede a Meloni di sospendere Toti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Spezia, 5 luglio 2024 – “Abbiamo davanti le Regionali. L'Umbria, l'Emilia Romagna ma anche la, perchédeve dimettersi. Stiamo ancora aspettando che la presidente del Consiglio firmi un atto dovuto, la sospensione. Non ci sono precedenti di attese così lunghe per un atto dovuto. Così come aspettiamo chechieda un passo indietro a Santanché”. Lo ha detto la segretaria Ellynella sua relazione alla Direzione nazionale del Pd. “Seguiamo e siamo garantisti sulle vicende della Regione – dice invece il leader di Forza Italia Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito per presentare un nuovo ingresso nelle file di Fi liguri parlando proprio della situazione della Regione – sosteniamo la giunta convinti debba andare avanti e siamo convinti cheprenderà le decisioni opportune”.