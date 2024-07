La favola del primato italiano | sul Pnrr i numeri raccontano altro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ogni volta che ne ha l’occasione torna a sbandierare il presuntonella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). L’ultima volta è accaduto il 2 luglio, quando ha commentato sui social l’annuncio della Commissione Ue riguardo alla valutazione preliminare positiva per l’erogazione della quinta rata del. “L’Italia è il primo Paese in tutta l’Unione per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del”, ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia. “Siamo lo Stato membro che finora ha ricevuto l’importo maggiore”, ha aggiunto, sostenendo che l’Italia ha ottenuto 113,5 miliardi di euro, il 58,4% del totale del nostro. Ma questa affermazione, come sottolineato da Pagella Politica, non rispecchia la realtà dei fatti.