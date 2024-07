Kamaté può andare a giocare dopo la Primavera Inter | la richiesta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)è un classe 2004 che nella scorsa stagione ha fatto parte delladell’. Ora puòin Serie A: c’è unache segnala Di Marzio. IN USCITA – Issiakaad agosto compirà vent’anni e puòa fare esperienza. Arrivato ad aprile 2020 all’, è passato negli anni dall’Under-17 alla. Nell’ultima stagione, con l’Under-19 di Cristian Chivu, ha totalizzato tredici gol in trentotto presenze contando tutte le competizioni. Pur non essendo un vero centravanti, spesso impegnato sulla fascia destra, con dodici reti è risultato il miglior realizzatore dell’nel Campionato1 e sesto in generale nella classifica marcatori.puòin Serie A:all’L’OPZIONE – Sul giocatore francese ha messo gli occhi il Verona.