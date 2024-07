Il rischio è di arrivare al 2025 senza un contesto normativo chiaro

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tra meno di un anno, anche l’Italia dovrà rendere applicabili tutti i dettami previsti dalla direttiva europea denominata European Accessibility Act. Dunque, i siti online dovranno raggiungere la piena e totale accessibilità digitale, rispettando le linee guida WCag2.1 che sono state – tra l’altro – già recepite nel 2020 all’interno del cosiddetto “Decreto Semplificazioni“. Manca poco, ma sembra esserci un immobilismo anche da parte del legislatore e delle istituzioni che – per il momento – hanno lasciato questo ecosistema all’interno di un sistema con più ombre che luci. Ed è per questo motivo che AccessiWay Italia ha pubblicato, nelle scorse ore, un Manifesto per chiedere un impegno – anche da parte della politica – ad accelerare questo percorso, come ha spiegato ai microfoni di Giornalettismo il CEO Edoardo Arnello.