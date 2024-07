I Colli Euganei conquistano l' Unesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "E' una grande giornata per i nostri: oggi hanno conquistato il riconoscimento. Sono stati iscritti nella Lista delle Riserve Mondiali della Biodiversità: luoghi esemplari in cui lo sviluppo economico, sociale e culturale è sostenibile e trae giovamento dal rispetto dell'ecosistema e della biodiversità". Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia annuncia l'esito dell'incontro del Consiglio intergovernativo dell'riunito in questi giorni ad Agadir in Marocco, che ha decretato l'iscrizione del sito veneto deinella Lista Mab dell'. La decisione è stata presa all'unanimità dai delegati dei 35 Stati membri del Consiglio intergovernativo in rappresentanza degli oltre 180 Stati parte del programma Mab dell'