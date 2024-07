DAZN lancia Goal Pass | la novità per gli amanti della Serie A e non!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)un nuovo piano per il pubblicoA e del calcio internazionale. Di seguito tutte le informazioni sullapiattaforma streaming.è pronto are unaper la prossima stagione sportiva, ormai alle porte. Il nuovo piano d’abbonamento è denominato “” e permette a chi ne usufruirà di accedere al calcio internazionale ma anche a quello italiano. Nel nuovo pacchetto, infatti, è compreso l’accesso ad alcune sfide diA 2024/2025. Ai classici abbonamenti già disponibili di, Start, Standard e Plus, si aggiunge ora anche “”, attraverso il quale i tifosi sportivi potranno seguire il campionato spagnolo de LALIGA EA SPORTS, ma anche quello de La Liga Portugal Betclic e di squadre come Porto, Benfica e Sporting Lisbona.