Dalla cucina pugliese al pesce fritto | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’incontro con Corrado Formigli al Piazzale degli Alpini, NandoChiesa a Clusone, Sapori in piazza a Lovere,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate innella serata di venerdì 5 luglio. Ecco gli appuntamenti. Sino al 7 luglio all’estivo Spritz&Burger ad Albino si terrà il “Festival del Salento e della Puglia”. Durante tutto il festival oltre al menù dedicato alle specialità pugliesi (orecchiette, polpette, puccia, pasticciotti, pittule e friselle) si potranno trovare i tipici piatti dell’estivo, come burgers, carne alla griglia etc. Il programma prevede: – Giovedì – Cervellone, Il gioco quiz per squadre. – Venerdì – Amalo – Tibuto a Renato Zero. – Sabato – Higher Power Tributo ai Coldplay. Possibilità di asporto e take away.