Che figura di m | Capezzone svela la figuraccia di Conte il comunista in prova

(Di venerdì 5 luglio 2024) Danielenel suo Occhio al Caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Ampio spazio alle parole di Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio che ha attaccato Ilaria Salis e che ha poi commentato le parole di Sergio Mattarella non ravvisando attacchi al governo sul monito del Colle che riguarda la giusta dialettica e l'equilibrio in democrazia tra maggioranza e opposizione. Come sottolinea il direttore editoriale di Libero, una nota del Quirinale arrivata nella serata di ieri ha bollato come corretta l'interpretazione delle parole di Mattarella da parte di Meloni (con annesso schiaffo alla sinistra). Ma uno dei tempi principali presentati nella rassegna di questa mattina è ilche entra nel gruppo Sinistra in Europa ma in: tra 6 mesi verrà espresso il giudizio finale sui Cinque Stelle.