Biden vuole rivitalizzare l’Autorità nazionale palestinese in crisi | sarà arduo ma è l’unica via

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Claudia De Martino Il mancato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza non lascia intravedere la definitiva fine della guerra, ma dopo le dichiarazioni rilasciate da Netanyahu sull’imminente sconfitta dell’ala militare di Hamas e l’avvio di una “terza fase” del conflitto a bassa intensità, è indubbio che occorra iniziare a pensare a cosa accadrà agli oltre due milioni di gazioti non appena l’esercito israeliano si ritirerà anche parzialmente, magari per avviare una guerra a nord contro Hezbollah. È infatti probabile che non si giunga mai ad un cessate-il-fuoco concordato con Hamas e che sia necessario prevedere uno scenario alternativo, che non lasci i civili palestinesi inermi in uno stadio di anarchia e criminalità diffusa, ai limiti della sopravvivenza e oggetto di continue aggressioni militari, che sembra essere la scelta dell’attuale governo israeliano.