Annuncio ufficiale Temptation Island sorpresa Filippo Bisciglia | è la prima volta nella storia del programma

, la seconda puntata non ha deluso le aspettative del pubblico: è successo di tutto e di più. E abbiamo iniziato a conoscere meglio le coppie di questa edizione. In breve, Lino ha di nuovo rifiutato la richiesta di falò anticipato di Alessia, che però non vuole demordere; Siria è entrata in crisi e il fidanzato Matteo ha confessato per ladi aver sofferto di bullismo. Luca ha invece rivelato davanti alle telecamere di aver tradito Gaia ben più di tre volte e naturalmente questo l'ha distrutta, mentre Martina è uscita a cena con il tentatore. Il vero colpo di scena però lo hanno regalato Christian e Ludovica. Il video di lei in bagno con il single lo ha fatto esplodere e chiedere il confronto immediato.