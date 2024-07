Wimbledon 2024 Tsitsipas | Vivo per il tennis mi sembra strano accusarmi del contrario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stefanoscerca di riscoprire il suo miglior livello e punta a risultati importanti anche se non è tra i favoriti alla vittoria. Il greco non ha mai superato gli ottavi di finale sull’erba dell’All England LawnClub e provoca costantemente divisioni di opinioni a causa dei commenti sui social network, venendo accusato di mancanza di concentrazione dovuta alla sua vita non sportiva. Insomma,è nel mezzo di un fuoco mediatico che non sa bene come spegnere, ma la sua risposta alle critiche sul suo atteggiamento è davvero interessante: “Questo torneo mi porta nuove emozioni e freschezza. L’erba è la superficie più piacevole per il corpo di unta, ma anche per l’anima e la mente. Sento che si genera una grande armonia e implica libertà.