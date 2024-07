Wimbledon 2024 | Cobolli lotta e tenta la rimonta ma cede a Tabilo al quinto set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Flavioabbandonaal secondo turno. Il tennista romano cade alset contro la testa di serie numero 24 Alejandroalset. 7-6(4) 7-6(4) 4-6 4-6 6-4, in tre ore e 55 minuti di battaglia, a favore del cileno che è riuscito a spuntarla nonostante un netto calo fisico negli ultimi tre parziali.avanza al terzo turno dove affronterà il vincente della sfida tra Fritz e Rinderknech. Resta comunque ottimo il torneo di, che può uscire a testa alta dae considerare positiva la sua stagione su erba, nonostante un po’ di sfortuna nel tabellone (sconfitte con Struff a Stoccarda e Hurkacz ad Halle). Qualche rammarico per le prestazioni negli Slam per l’azzurro, che è caduto alset sia al Roland Garros (tie-break finale contro Rune) che qui a