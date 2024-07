Temptation Island 2024 Martina e Raoul in crisi? Lei attratta dal single Carlo | ci sarei stata con te! | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Aè il momento di: lei nel villaggio delle fidanzate è sempre più vicina al. Come reagirà il fidanzatodivisi daltentatoresono una delle coppie di. In spiaggiaparla della relazione con la fidanzata: «lei parte prevenuta, la mia gelosia è normale, non per cose folli. Noi per come stiamo e come ci viviamo penso che possiamo tranquillamente andare a convivere”, ma Filippo Bisciglia ha unda mostrargli.nel villaggio deiè sempre più incuriosita dala cui parla della sua storia con: «è molto geloso e possessivo, io devo essere libera di essere così come sono.