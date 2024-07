Sinner campione a Wimbledon non ci sono dubbi | c’è l’annuncio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024): dopo la stupenda vittoria con Berrettini ecco perché Jannik può vincere a Londra Una battaglia in campo che avrebbe meritato qualcosa di diverso di un secondo turno. Ma il sorteggio è stato malefico pere Berrettini, soprattutto per il secondo, che secondo molti commentatori sportivi nella notte di mercoledì avrebbe potuto perdere solamente contro il numero uno al mondo per quello che è riuscito a dare. Peccato.(Lapresse) – Ilveggente.itUna notte bellissima, quattro set tiratissimi – e i risultati finali nela dimostrazione – che hanno permesso a Jannik di andare avanti nello Slam più ambito, quello che per classe ed eleganza tutti vogliono vincere almeno una volta nella propria carriera. Mapuò davvero arrivare in fondo alla manifestazione? Secondo l’ex tennista azzurro e adesso commentatore Sky, Stefano Pescosolido, non ci