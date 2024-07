Serie A De Siervo | Mondiale per club? Ricorso deciso da tutte le leghe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Ilalla Fifa contro ilperè una decisione dileeuropee, non solo dellaA. Tutto il contesto è in fibrillazione: non abbiamo nulla contro l’istituzione, c’è solo il tentativo di partecipare a un processo decisionale che porta a un cambiamento. Dal momento in cui possono imporre nuove date, Fifa e Uefa di fatto comprimono le attività dei“. Lo ha dichiarato Luigi De, amministratore delegato della LegaA, a margine della presentazione del calendario del prossimo campionato. “Siamo preoccupati da questa esplosione delle gare. Già agli Europei abbiamo visto come i giocatori fossero sulle gambe, ma purtroppo dobbiamo prenderne atto – ha aggiunto -. I campionati devono fare i conti su come questo crei affollamento del calendario.