Se vince Donald Trump rischia Sergio Mattarella | sconcerto per le parole di Rula Jebreal | Video

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sulledidella vigilia, sta montando una feroce polemica politica, innescata in primis da sinistra e opposizioni. In una lezione sulla democrazia, il capo dello Stato ha chiesto che "non si alteri la rappresentatività degli elettori in nome della governabilità".che per le sinistra erano da inquadrare in un attacco al governo e, in particolare, alla riforma del premierato.ha parlato anche del pericolo del cosiddetto "assolutismo della maggioranza". Dunque la replica, il giorno successivo, di Matteo Salvini: "Assolutismo Siamo in democrazia nel 2024, il popolo vota, il popolo, il popolo decide. E chi è scelto per governare, governa", ha affermato il vicepremier e leader della Lega, che ha poi chiarito che la critica non era indirizzata a