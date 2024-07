Salvini | Parole Mattarella? Il problema è dittatura minoranze non il contrario

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Agenzia Vista) Cortina, 04 luglio 2024 "Siamo in democrazia, nel 2024, il popolo vota, il popolo vince il popolo decide. E chi è scelto per governare, governa. Non faccio filosofia ma politica. In Italia, come in Francia, chi prende voti governa nel rispetto delle regole della democrazia, delledella trasparenza, però io penso che il richiamo potesse essere fatto ad altr, ma non sicuramente alla situazione italiana. Qui c'è la minoranza che spesso e volentieri si comporta la maggioranza, pretendendo di porre alla maggioranza politica e culturale del paese il suo modo di vivere e di ragionare, semmai c'è ildelladelle, non il". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, nel corso di un punto stampa a Cortina in occasione dei sopralluoghi tecnici ai cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.