Niente di nuovo dal mondo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Continuano di buona lena a Roma, mentre si inaugurano a Pechino la trentaseiesima via della seta e la nona della giada i lavori della parte più complessa della linea 3 della Metropolitana. Gli studi sul ponte di Messina sono finalmente arrivati alla conclusione che la campata deve originare da due diverse sponde dello stretto, ‘ché una sola finirebbe infatti per girare su sé stessa. E’ arrivata l’estate con la speranza che almeno quest’anno si possa risolvere il secolare problema se faccia più caldo fuori che dentro o dentro che fuori. Non sbilanciarsi comunque per evitare brutte figure con i numerosissimi climatologi. I Toscani continuano a credere, come di tante altre cose, che la primavera avvenga soltanto dalle loro parti e la celebrano tuttora con canti e suoni.