Netanyahu invia negoziatori a colloqui

(Di giovedì 4 luglio 2024) 17.40 Il premier israelianoriunisce il gabinetto di guerra per discutere le proposte di Hamas per un possibile cessate il fuoco a Gaza.ha poi approvato l'invio di un team diaiper una tregua e il rilascio degli ostaggi.Ma non è ancora chiaro dove si terranno."ha sottolineato ancora una volta che la guerra finirà solo dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi, e non un attimo prima". Continua a Tel Aviv la protesta dei familiari degli ostaggi:bloccata oggi autostrada Ayalon.