Musica | manoscritto di Beethoven venduto per una fortuna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024): undi, il ‘Neue Liebe’ è statoper una cifra vicina ai 225.000 dollari Un pezzo di storia dellaha recentemente trovato nuovo proprietario attraverso una vendita che ha suscitato grande interesse tra collezionisti e appassionati diclassica in tutto il mondo. Si tratta di un rarole autografo del celebre compositore tedesco Ludwig van, il quale ha raggiunto la cifra considerevole di 225.000 dollari in un’asta organizzata dalla casa d’aste RR Auction di Boston.-Ansa- Notizie.comIl documento in questione contiene la prima stesura del lied “Neue Liebe, neues Leben” (Nuovo amore, nuova vita), basato sulla poesia d’amore scritta da Johann Wolfgang von Goethe nel 1775.