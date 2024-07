Mercato azionario | le 4P che l’investitore istituzionale deve monitorare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel corso del tempo, si è verificata una crescente concentrazione della creazione di ricchezza in poche aziende, particolarmente evidente negli ultimi tre anni, indicando un significativo cambiamento nella dinamica delche conferma come un numero limitato di aziende dominanti cattura una parte sostanziale del valore di. Lo scrive Marco Ghilotti, Senior Manager Institutional Clients e Gabriele Susinno, Senior Client Portfolio Manager QUEST Global Equities di Pictet Asset Management spiegando che “questi risultati sottolineano l’importanza di una ricerca approfondita e di una selezione accurata negli investimenti in azioni, identificando caratteristiche finanziariamente specifiche e significative che svolgono un ruolo cruciale nel successo delle aziende ed evitando al contempo quelle che diminuiscono la ricchezza degli azionisti.