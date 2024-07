L’unico 4 luglio che ci interessa è il natale dell’Eroe dei due mondi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug – Il 41807 nasceva Giuseppe Garibaldi, ma probabilmente sono in molti a non saperlo o peggio ancora a non volersenere. Nell’immaginario collettivo la data è collegata solo alla dichiarazione d’indipendenza americana, perché si sa, il padrone ammaestra sempre i sottoposti a celebrare il suo completanno e cercare di far dimenticare i propri natali, affinché l’operatività e l’ubbidienza non si arrestino mai. Su Garibaldi, poi, vige anche lo sviluppo di un messaggio volto quasi a criminalizzare il valore del personaggio, con la curiosa discrasia tra lo “stigma” italiano e l’esaltazione straniera. Il condottiero nizzardo, insomma, da diversi decenni per molti italiani è una specie di vergogna, mentre per gli stranieri è considerato un mito della storia.