L’appello di una ragazza nata da maternità surrogata | Accanimento giuridico contro di noi Non condannate altri bimbi allo stesso calvario

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fiorella Mennesson è una di due sorelle nate nel 2000 attraverso la gestazione pernegli Stati Uniti. Sua madre Sylvie Mennesson, italo-francese, scopre nel 1998 di avere una malattia che le impedisce di portare avanti una gravidanza. Insieme al marito Dominique, decide di tentare la strada della GPA vietata in Francia. La coppia si reca quindi negli Stati Uniti, dove la pratica è legale e normata, e nel 2000 nascono Valentina e Fiorella. Dominique e Sylvie vengono registrati come genitori nei certificati di nascita statunitensi, ma in Francia le autorità locali si rifiutano di trascrivere i certificati e inoltrano una segnalazione alla Procura. Da lì inizia una lunga battaglia legale conclusasi solamente nel 2019, con una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito il dovere di riconoscere il rapporto di filiazione tra i nati all’estero da GPA e la madre intenzionale.