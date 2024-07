Lana di roccia in grande quantità E scarti d’officina in un autocarro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nonostante gli sforzi del Comando di Polizia locale di Nerviano-Pogliano per contrastare i comportamenti incivili, negli ultimi giorni si sono verificati nuovi episodi di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Due casi recenti, segnalati sui social e alle autorità dal consigliere di minoranza Massimo Cozzi, evidenziano questa problematica. Vicino al cimitero di Garbatola è stata trovata unadidi. "Non c’è il minimo dubbio nel condannare senza esitazioni gli incivili responsabili di questo atto. Tuttavia è passato più di un mese e l’unica misura presa è stata quella di mettere del nastro per delimitare l’area, accanto alla vecchia piscina. Il degrado chiama degrado. Quando verranno rimossi questi rifiuti?", chiede Cozzi.