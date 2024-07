La fragilità del macronismo e la scelta di campo dei riformisti italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tra le varie lezioni che vengono dal voto francese ce n’è una macroscopica, cioè che il centro equidistante e solitario non regge più. Ilfondatosi appunto sull’idea di un primo polo distinto dalla destra e dalla sinistra, e prendendo semmai le cose migliori dell’una e dell’altra, è stata una grande novità nell’ultimo decennio ma è oggi superato dai fatti, impossibilitato a vincere a causa della radicalizzazione politica a livello europeo testimoniata dalla forza di una estrema destra di massa e una speculare ritrovata gauche battagliera. In questa morsa, il presidente della Repubblica e capo di Ensemble, complice anche il doppio turno, è stato costretto a scegliere, e in coerenza con i valori democratici e antifascisti della République ha guardato a sinistra dando vita a un clamoroso gioco unitario per arrestare l’ascesa di Marine Le Pen e del delfino Jordan Bardella.