‘La bicicletta di Bartali’ il film ispirato alla vita del campione in concorso a Giffoni

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi Bartali – lungometraggio che rappresenta l’esordioregia di Enrico Paolantonio – sbarca aFestival. La pellicola, infatti, è tra gli oltre cento titoli innella rassegna in programma dal 19 al 28 luglio.del leggendario Gino Bartali, ilè la storia di due adolescenti moderni nella Gerusalemme di oggi, in cui i giovani protagonisti sfidano i pregiudizi, seguendo l’esempio del ciclista italiano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, Bartali salvò molte vite di ebrei venendo così inserito nel novero dei Giusti tra le Nazioni. Ispirandosi alle sue azioni epassione condivisa per lo sport, i personaggi trovano nell’amicizia un modo per costruire un futuro migliore.