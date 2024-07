I governatori dem fanno a quadrato intorno a Joe Biden | È in condizione di esercitare il suo incarico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Idemocratici confermano il sostegno a Joe, “è indiil suo”. Il via libera, dopo una giornata di indiscrezioni sulla possibilità che il presidente si ritiri, è arrivato dopo una riunione a porte chiuse alla Casa Bianca. “La risposta è che tutti stiamo cercando il percorso per vincere – ha detto il governatore del Minnesota, Tim Walz, con al fianco la governatrice di New York, Kathy Hochul, e del Maryland, Wes Moore – Tutti isono d’accordo, anche. Il cammino verso la vittoria è la priorità numero uno e questa è la priorità del presidente”. “è il nostro candidato, è qui per vincere e io lo appoggio“, ha fatto eco la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, indicata come uno dei possibili sostituti nel caso in cui il presidente si ritirasse.