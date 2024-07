I cantanti della Notte Rosa 2024 | tutti i big

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Rimini, 4 luglio– Dal giallo alla. Sono i colori dell’estate in Romagna. Dopo l’onda gialla del Tour de France, la Riviera e i borghi sono pronti a rituffarsi nellaal ritmo di ‘Weekend dance’, lo slogan ideato da Claudio Cecchetto per la 19esima edizione del Capodanno dell’estate. Un’edizione tutta da ballare nelle piazze e nelle discoteche con tanti artisti e deejay. Con la spiaggia di Rimini che si trasforma (venerdì sera) in una discoteca a cielo aperto con Un mare di. Con il tributo ai 70 anni di Romagna mia e con tanti altri eventi – oltre 120 – da Comacchio fino a Cattolica, passando per i paesi dell’entroterra. E quest’anno ci sarà – per la prima volta – anche un grande rito collettivo: sabato alle 18 in puntoa ballare nelle piazze con il flashmob delle scuole romagnole di danza in 11 comuni sulle note di Weekend dance, brano realizzato da Moreno il biondo e Cecchetto e cantato dai Santa Balera.