Garibaldi dal 1970 – Roma

(Di giovedì 4 luglio 2024)dalVia Tiberina, 62 – 00188Telefono: 06/33611962 Sito Internet: www.dal.com Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 8/28€, primi 14/30€, secondi 18/60€, dolci 5€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTA Prima volta in guida per questo solido ristorante nei pressi di Prima Porta, particolarmente amato degli appassionati della carne che qui possono trovare tagli di manzo di diversa provenienza. La cucina è di stampo tradizionale, ma non disdegna qualche spunto creativo e cura negli impiattamenti. Accolti da un variegato cestino del pane, abbiamo dato il via alla nostra esperienza con un’ottima scaloppa di foie gras servita con pan brioche tostato, cipolle caramellate e marmellata di ribes a dare il giusto contrasto acido, contrasto che purtroppo non abbiamo ritrovato nel vitello tonnato, scelto fra le opzioni del giorno: la carne era infatti giustamente rosa, ma la salsa realizzata con la maionese era priva della dovuta acescenza.