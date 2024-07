Femminicidio a Roma spara un colpo di fucile dall’auto all’ex che muore sul colpo | la vittima aveva 50 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024)undichePoco prima delle 14, a, in via degli Orseolo 36, zona Portuense, Manuela Petrangeli, fisioterapista di 50, è stata uccisa a colpi dia canne mozze esplosi da una Smart poco dopo essere uscita dal lavoro. L’autore del, l’ex compagno della donna, Gianluca Molinaro, si è costituito in caserma dopo l’omicidio. La coppia, separata da treun figlio di 9. Non risultano denunce precedenti contro l’uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, Manuela è deceduta sul posto. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, e la pm Antonella Pandolfi, del pool antiviolenze coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, ha avviato i rilievi.