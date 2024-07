Fanny Ardant chi è e quali sono i suoi film più famosi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024)è una delle più stimate attrici francesi e con una fama anche a livello internazionale. L’artista ha vinto degli importanti premi, come il Nastro d’argento Europeo, ed è stata al centro di un episodio piuttosto controverso.è stata diretta da dei maestri del cinema mondiale come Franco Zeffirelli ed Ettore Scola. Ma, a parte il suo apprezzatissimo lavoro da attrice, l’artista si è cimentata anche dietro la macchina da presa, nel ruolo di regista, con ottimi risultati., la carriera della premiata attriceè nata il 22 marzo 1949 a Saumur, in Francia. Da ragazza, la carriera dell’artista sembrava essere direzionata in una strada del tutto diversa da quella che, poi, invece, le ha donato la fama internazionale.