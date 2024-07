Empoli Corsi | Avvio difficile di campionato il pubblico sarà con noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Siamo attesi da undicontro tante squadre forti, come è normale che sia in una Serie A sempre più competitiva. All’esordio affronteremo un avversario tosto come il Monza ma in generale le prime gare ci vedranno impegnati con squadre importanti anche se con obiettivi diversi.”Iniziamo in casa e sono certo che il nostroci sosterrà fin da subito per poi accompagnarci e farci sentire il suo calore durante tutta la stagione come ha sempre fatto”. Così Fabrizio, presidente dell’, ha commentato il sorteggio dei calendari di Serie A 2024/2025.: “di, ilcon noi” SportFace. .