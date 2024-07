Elezioni in Francia | come vota il popolo e perché

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lasi prepara al ballottaggio dellepresidenziali, un appuntamento cruciale che potrebbe ridefinire il panorama politico del paese. Il primo turno ha evidenziato una nazione profondamente divisa, con gli elettori che si sono orientati principalmente verso due poli opposti, lasciando poche possibilità ai candidati centristi. Per comprendere meglio il tessuto sociale dietro questi risultati, è utile considerare l'analisi stilata per Panorama.it da Alexandre Del Valle, politologo e saggista specializzato in geopolitica, che delinea le dinamiche alla base delle preferenze elettorali dei diversi gruppi demografici. Il Risultato del Primo Turno: Un Elettorato Polarizzato I dati del primo turno hanno mostrato chiaramente una polarizzazione estrema.