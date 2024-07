Deliri di propaganda | ora Lufthansa che ingloba Ita Airways diventa un matrimonio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug –Itae pone fine alla storia delle compagnie di bandiere italiane, ma per l’Ansa si tratta di “nozze”, il che presupporrebbe un’associazione alla pari da due soggetti, di qualsiasi genere essi siano (no, non è una marchetta agli Lgbt, tranquilli).e Ita, per l’Ansa sono “nozze” Si tratta di una storia tristemente nota da almeno due anni: l’Italia non avrà più una compagnia aerea di bandiera.di fatto compra Ita, ovvero l’ultimo scampo rimasto di autonomia nel settore rimasto al nostro Paese, nato dalle ceneri della ben più rilevante Alitalia. In ogni caso, sulle modalità non c’è nessun dubbio: acquisizione prima parziale (il 41% del pacchetto attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro), in una seconda fase totale (entro il 2033, per un investimento totale di 829 milioni).