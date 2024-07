Calciomercato Varane sul suo futuro | Non voglio parlarne sto riflettendo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo aver portato la fiamma olimpica a Lille, Raphaelha rilasciato un’intervista a “La Voix du Nord“, parlando del suo: “In questo momento mi sto prendendo del tempo per riflettere: sono all’oscuro di tutto“. Tra i club sulle tracce del difensore francese c’è anche il Como, manon sembra avere le idee chiare: “Nonora, sto pensando. Preferisco rimanere in silenzio e analizzare i pro e i contro. Quando prenderò una decisione? Non mi sono dato una scadenza“.sul suo: “Non, sto” SportFace. .