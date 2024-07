Tour de France 2024 tappa 5 | Cavendish fa la storia nessuno ha vinto più tappe di lui Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Saint-Vulbas (Francia), 3 luglio- La5 deldeporta la carovana da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint-Vulbas dopo 177,4 km: il terreno buono per i velocisti e soprattutto per il più atteso, Mark, che va a vincere la sua 35esima frazione alla Grande Boucle, superando il mostro sacro Eddy Merckx dopo la caduta dell'anno scorso che, tra le lacrime, sembrava aver sbarrato la strada al sogno e dopo aver rischiato di andare fuori tempo massimo nei giorni scorsi (soprattutto nella prima). A proposito di cadute: complici l'asfalto bagnato e gli spartitraffico non segnalati diversi corridori finiscono a terra, con la maglia gialla Tadej Pogacar che si salva miracolosamente con una grande sterzata. La6, la Macon-Dijon di 163,5 km, con il solo GPM di quarta categoria da scalare a inizio percorso si presenta ancora più adatta alle ruote veloci del gruppo.