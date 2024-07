Toney frustrato ma desideroso di cogliere l’opportunità dell’Inghilterra a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Breaking: Ivanè fiducioso di poterdi giocare con l’Inghilterra aquando arriverà, nonostante abbia riconosciuto la frustrazione per la mancanza di minuti in Germania. L’attaccante del Brentford è entrato in campo contro la Slovacchia negli ottavi di finale, a un minuto dal termine dei tempi regolamentari, quando la spettacolare rovesciata di Jude Bellingham ha costretto la squadra a giocare altri 30 minuti a Gelsenkirchen.ha fornito l’assist per il gol della vittoria di Harry Kane a soli 50 secondi dall’inizio dei supplementari, il gol più veloce nella storia deglipei, con un intelligente tocco di sinistro dopo la volée sbagliata di Eberechi Eze. Eppure quella è stata la prima apparizione dialla competizione e il debutto della sua carriera in un torneo importante, con Gareth Southgate che ha ammesso che l’attaccante era “disgustato” dall’introduzione tardiva.