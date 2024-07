Sergio Mattarella e il vero significato della democrazia | È non violare i diritti delle minoranze

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) «è esercizio dal basso»,è «camminare insieme». E battersi «affinché non vi possano essere “analfabeti di” è una causa primaria, nobile, che ci riguarda tutti». Arriva da Trieste il nuovo monito del presidenteRepubblica,. Oggi, mercoledì 3 luglio, il capo dello Stato è intervenuto per inaugurare la 50esima Settimana sociale dei cattolici italiani, il cui tema è Al cuore. «L’esercizio– ha dettonel suo discorso – non si riduce a un semplice aspetto procedurale e non si consuma neppure soltanto con la irrinunziabile espressione del proprio suffragio nelle urne nelle occasioni elettorali. Presuppone lo sforzo di elaborare una visione del bene comune in cui sapientemente si intreccino, perché tra loro inscindibili, libertà individuali e aperture sociali, benelibertà e bene dell’umanità condivisa».