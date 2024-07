Scarlato | Spinazzola Buongiorno e Marin? Crescita importante per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Gennaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live", in onda su Radio Marte: "Come cambia il Napoli di Conte con la difesa a tre? Tutto dipende da come si interpreta il modulo: tante squadre ruotano a tre, la differenza la fanno i due quinti. Se sono di spinta, il modulo diventa maggiormente offensivo in fase di possesso. Su Napoli sono tutti nomi buoni: se arrivassero tutti e tre, sarebbe uno step di qualità per il Napoli. Permanenza 'scontenti'? Conte incide tanto anche da questo punto di vista: sono certo riuscirà a cancellare i malumori e a far sentire i calciatori dentro il progetto.