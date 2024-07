Quei ragazzi che inneggiano al Duce mi ricordano i miei compagni di scuola Con una differenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Paolo Quando ero ragazzo mi consideravo di una mezza generazione, troppo giovane rispetto a quelli più grandi di me e troppo vecchio rispetto a quelli della mia età. Per intenderci: essendo io l’ultimo di quattro fratelli, cresciuto con gli adulti e avendo perso mia mamma a otto anni, sono dovuto crescere mio malgrado e considero oggi la mia maturità aberrata. Ho raccontato questo con l’intento di chiarire perché ho sempre visto le cose diversamente daicoetanei dell’epoca, di modo che si comprenda perché mi facevano tenerezza, anche quando mi pseudo-bullizzavano, e quindi non lo dico con la sola maturità di ora, ma con quella di allora. Da studente – parecchio tempo fa – ricordo che alcunidisegnavano svastiche sui banchi e sul diario, quasi per prenderne appunti; suppongo sarebbe stato un guaio saltare qualche giorno di una sana routine scolastica.