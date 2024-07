Quali sono le città italiane dov’è e più facile trovare lavoro e fare carriera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La classifica delle 40 migliori ‘del’ è stata presentata ieri, martedì 2 luglio, al Comune di Napoli. Lo studio, curato per il secondo anno dalla Fondazione Aidp –e Sostenibilità, in collaborazione con Isfort, ha messo in evidenza una realtà che potrebbe sorprendere molti: Napoli non compare nella lista. Tra ledel Sud, solo Lecce figura in classifica, piazzandosi al 31mo posto. Leggi anche: La voce di una ragazza in un audio inedito: svolta nel caso OrlandiLeggi anche: Cartabianca hot: Mauro Corona senza freni con Berlinguer Milano in cima alla classifica In vetta troviamo Milano, mentre Roma non è riuscita a salire sul podio, fermandosi al 25mo posto. A dominare la classifica delle migliori ‘del‘ in Italia, dopo Milano, ciBergamo, Padova, Trieste e Trento.