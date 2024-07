Punk Rock Raduno 2024 | quaranta band e una raffica di eventi nel nome dei Ramones

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bergamo, 3 luglio– One, two, three, four. Come il “grido di battaglia” che introduce ogni canzoneche si rispetti, ma anche come i giorni che faranno di Bergamo la capitale del genere tenuto a battesimo, ormai 50 anni fa, dai quattro finti fratellini di New York, i. Il festival Si terrà da giovedì 11 a domenica 14 luglio a Bergamo la settima edizione del. Sarà, come da tradizione, un evento fieramente indipendente e del tutto gratuito, nonostante la caratura dellepresenti. Merce rara, di questi tempi. Cuore della quattro giorni (più uno di “antipasto”, mercoledì 10, per gli “early bird”) sarà lo Spazio Giovani Edonè: ma numerose sono le venue coinvolte in tutta la città che ospiteranno migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.