Paolini-Minnen Wimbledon 2024 oggi | orario tv programma streaming

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un anno e mezzo divide Jasminee Greetsulla carta d’identità. Le due giocatrici si giocheranno domani l’accesso al terzo turno diincontrandosi per la prima volta in carriera sui prati dei Championships. Sia l’una che l’altra sono a caccia della prima volta in questo senso. Per l’italiana successo all’esordio un po’ più faticoso del previsto con la spagnola Sara Sorribes Tormo (7-5 6-3), e anche con una buona dose di corrente alternata. Per la belga, invece, convincente successo su Heather Watson, padrona di casa entrata con wild card, ma non più nei suoi anni migliori, per 7-5 6-4. In ogni caso, la rotta di collisione è quella su Andreescu-Noskova, per cui chiunque passerà saprà che non avrà poi vita tanto facile.