Orrore a Bologna 37enne attirata in un appartamento per consumare cocaina viene violentata per un’ora da tre ragazzi | Si è lanciata dalla finestra per salvarsi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)perda treUna donna somala di 37 anni, senza fissa dimora, è statain undel centro dicon il pretesto di. Una volta in casa, è stata sequestrata pera turno da treconosciuti poco prima. La vittima è riuscita a fuggire gettandosi, cadendo in strada da un’altezza di cinque metri, e riportando una frattura al bacino e altre lesioni. L’episodio è avvenuto all’alba del 29 maggio. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto dei presunti colpevoli: un italiano di 22 anni, proprietario dell’, e due tunisini di 17 e 18 anni. La fuga della donna, precipitata in strada, ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi.