Mussolini contro l' ammucchiata | Se Salis chiama Macron siamo alla frutta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In Francia si infiamma la campagna elettorale a pochi giorni dai ballottaggi in programma domenica 7 luglio, che potrebbero decretare nuovi equilibri politici nel Paese. Per frenare l'avanzata del Rassemblement National, arrivato in testa al primo turno, tra il partito Ensemble del presidentee il Nuovo Fronte Popolare di sinistra è scattato un patto di "desistenza" e 214 candidati si sono ritirati. La vittoria della destra di Bardella, dunque, è ancora incerta. Di questo si è discusso a L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità condotto da David Parenzo. Ospite in studio, Alessandraha espresso tutto il suo disappunto sul secondo turno e sul tentativo della sinistra di nascondere sotto al tappeto gli evidenti risultati della destra.