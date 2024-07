Lunedì si giura in Consiglio Segretari consultazioni in casa Dc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La 31esima legislatura si apre con la prima seduta delgrande e generale. Seduta lampo quella andata in scena. Appena quindici minuti per permettere ai Capitani Reggenti di riferire l’esito delle elezioni dello scorso 9 giugno e per mettere nelle mani della nuova maggioranza, quella formata da Democrazia Cristiana, Alleanza Riformista, Partito dei socialisti e dei democratici, Libera e Partito socialista il nuovo governo. Che ufficialmente giurerà prima del previsto, esattamente a inizio della prossima settimana. Infatti, ieri è stata definita anche la prossima seduta delgrande e generale programmata pere martedì della prossima settimana, appunto.mento per i nuovidi Stato, ma anche per i nuovi consiglieri, quelli eletti alle ultime votazioni.