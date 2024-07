Locarno 77 | si parte con Fiore mio The Crowd con musiche dal vivo e una proiezione speciale di E T

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Il mio Monte Rosa, l'attesissimo documentario dell'acclamato scrittore italiano Paolo Cognetti, debutterà in prima mondiale martedì 6 agosto alle 21.15 in Piazza Grande, per l'appuntamento Prefestival a ingresso libero presentato da UBS. Riprendendo alcuni dei temi affrontati ne Le otto montagne, da cui Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch hanno tratto l'omonimo film di grande successo presentato a Cannes, il primo lungometraggio di Cognetti racconta del suo profondo amore per il Monte Rosa, intrecciando incontri, dialoghi e riflessioni personali con immagini spettacolari delle sue escursioni sul massiccio alpino. Prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani, e con il sostegno di Film Commission Vallée d'Aoste, Il mio Monte Rosa sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo e uscirà in Italia il 25, 26 e 27 novembre.